Alunos do EMEI Cecília Meireles participam do festival “Atletas Jovens” em Adamantina

Uma manhã marcada por alegria, movimento e aprendizado envolveu cerca de 60 alunos, com idades entre 2 e 4 anos, do EMEI Ciclo I Cecília Meireles, em Adamantina. As crianças participaram do festival “Atletas Jovens”, promovido pelo projeto de extensão do curso de Educação Física do Centro Universitário de Adamantina (FAI), em parceria com a APAE, as Olimpíadas Especiais Brasil e com apoio da Secretaria Municipal de Educação. Uma manhã marcada por alegria, movimento e aprendizado envolveu cerca de 60 alunos, com idades entre 2 e 4 anos, do EMEI Ciclo I Cecília Meireles, em Adamantina. As crianças participaram do festival “Atletas Jovens”, promovido pelo projeto de extensão do curso de Educação Física do Centro Universitário de Adamantina (FAI), em parceria com a APAE, as Olimpíadas Especiais Brasil e com apoio da Secretaria Municipal de Educação.

A iniciativa proporcionou uma série de atividades esportivas e recreativas, como jogos, amarelinha, dança e música, criando um ambiente lúdico e inclusivo. O festival tem como principal objetivo estimular, desde a infância, a prática de atividades físicas, além de promover a integração e o desenvolvimento social das crianças.

De acordo com a professora e coordenadora do curso de Educação Física da FAI, Gabriela Toloi, responsável pelo projeto, a ação é resultado de um trabalho conjunto que une formação acadêmica e compromisso social. “Tudo acontece de forma integrada: a educação das crianças, a preparação dos universitários e a colaboração da APAE, fortalecendo a parceria com o EMEI por meio da Secretaria Municipal de Educação”, destaca.

Durante as atividades, alunos da APAE e estudantes do curso de Educação Física atuaram como monitores, acompanhando e orientando as crianças nas diferentes dinâmicas propostas, o que também contribui para a formação prática dos universitários.

O festival integra o programa “Atletas Jovens”, vinculado às Olimpíadas Especiais Brasil (OEB), iniciativa voltada à inclusão de pessoas com deficiência intelectual por meio do esporte. A organização, que representa no país o movimento global Special Olympics, tem como missão oferecer, ao longo de todo o ano, oportunidades de treinamento e competições esportivas em diversas modalidades.