Copa Alta Paulista de Veteranos terá rodada neste domingo no Jardim Brasil em Adamantina

A praça esportiva da Associação dos Moradores do Jardim Brasil de Adamantina, irá receber neste domingo (7) no Campo -2, às partidas da rodada 19ª Copa Alta Paulista de Veteranos acima de 40 anos de Futebol Médio.

Três partidas prometem movimentar o bairro com bons duelos acirrados, nesta competição que está sendo desenvolvida desde o mês de abril, contando com a participação de equipes de Adamantina e várias cidades da região.

JOGOS

Na primeira partida às 8h30 o Parque Iguaçu FC Adamantina/ Bangolas Lanches/ HB Auto Peças/ Paulista Veiculos enfrenta o Pacaembu EC.

Na segunda partida o Amigos do Fardão FC / Adamantina / Lá Brizza Cosméticos enfrenta o Alamandas FC/ Adamantina.

E no encerramento da rodada os anfitriões dono da casa o San Remo EC Adamantina/ Marcos Construtor/ Alencar Encanador/ Zé Valente/ Supermercado Godoy Rede Smart enfrentará o Pracinha FC.

ARBITRAGEM

Equipe Claudemir Tureba (Valparaiso)

MESÁRIO

Marcel Bussi

ORGANIZAÇÃO

Liga Luceliense de Futebol Veteranos de Lucélia

COORDENAÇÃO

Osvaldo da Silva “Pexeiro”

Por Jair Kbça

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