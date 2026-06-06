Copa Alta Paulista de Veteranos terá rodada neste domingo no Jardim Brasil em Adamantina

A praça esportiva da Associação dos Moradores do Jardim Brasil de Adamantina, irá receber neste domingo (7) no Campo -2, às partidas da rodada 19ª Copa Alta Paulista de Veteranos acima de 40 anos de Futebol Médio.
Três partidas prometem movimentar o bairro com bons duelos acirrados, nesta competição que está sendo desenvolvida desde o mês de abril, contando com a participação de equipes de Adamantina e várias cidades da região.
JOGOS
Na primeira partida às 8h30 o Parque Iguaçu FC Adamantina/ Bangolas Lanches/ HB Auto Peças/ Paulista Veiculos enfrenta o Pacaembu EC.
Na segunda partida o Amigos do Fardão FC / Adamantina / Lá Brizza Cosméticos enfrenta o Alamandas FC/ Adamantina.
E no encerramento da rodada os anfitriões dono da casa o San Remo EC Adamantina/ Marcos Construtor/ Alencar Encanador/ Zé Valente/ Supermercado Godoy Rede Smart enfrentará o Pracinha FC.
ARBITRAGEM
Equipe Claudemir Tureba (Valparaiso)
MESÁRIO
Marcel Bussi
ORGANIZAÇÃO
Liga Luceliense de Futebol Veteranos de Lucélia
COORDENAÇÃO
Osvaldo da Silva “Pexeiro”
Por Jair Kbça
.