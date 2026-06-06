Programa Integração Campo & Cidade fortalece atendimento às famílias da zona rural de Adamantina

A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente (SAAMA), deu continuidade às ações do Programa Integração Campo & Cidade no bairro Aidelândia. A iniciativa reúne diversas secretarias municipais para levar serviços, orientações e atividades voltadas à melhoria da qualidade de vida das famílias que vivem na zona rural.

A ação é desenvolvida em parceria com as secretarias de Assistência Social, Saúde e Cultura e Turismo, oferecendo atendimento próximo à população rural e ampliando o acesso aos serviços públicos municipais.

Durante a atividade, os moradores tiveram acesso a atendimento odontológico, orientações nutricionais, atualização e cadastramento no Cadastro Único, além de ações sociais, culturais e turísticas. O programa também promove momentos de convivência e integração comunitária, fortalecendo os vínculos entre os moradores e valorizando o papel dos produtores rurais no desenvolvimento do município.

Segundo a SAAMA, o objetivo é garantir que os serviços públicos cheguem cada vez mais perto das comunidades rurais, facilitando o acesso da população e promovendo mais bem-estar, inclusão social e qualidade de vida.

Para atender todas as regiões do município, foi elaborado um cronograma que contempla os bairros rurais ao longo do ano. A proposta é ampliar o alcance das ações e reforçar a aproximação entre o poder público e as famílias do campo.

Com o Programa Integração Campo & Cidade, a Prefeitura de Adamantina reafirma seu compromisso com o desenvolvimento rural, levando cidadania, serviços e oportunidades para quem contribui diariamente com o crescimento do município.

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