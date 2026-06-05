Programa Integração Campo & Cidade leva serviços e qualidade de vida aos produtores rurais de Adamantina

Com o objetivo de promover mais qualidade de vida às famílias que vivem e trabalham no campo, a Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente (SAAMA), desenvolve mais uma etapa do Programa Integração Campo & Cidade, no bairro Aidelândia, neste sábado dia 06 de junho às 8h, em parceria com as secretarias municipais de Assistência Social, Cultura e Turismo e Saúde.

A iniciativa busca aproximar a zona urbana da zona rural por meio da oferta de serviços essenciais, ações de promoção da saúde, atividades culturais, lazer e oportunidades que contribuam para o desenvolvimento social e econômico das comunidades rurais.

De forma itinerante, o programa percorre os bairros da zona rural levando diversos atendimentos e orientações à população. Entre os serviços oferecidos estão atendimento odontológico, orientações nutricionais, atualização e cadastramento no Cadastro Único, além de ações sociais, culturais e turísticas voltadas ao fortalecimento dos vínculos comunitários e à valorização do homem e da mulher do campo.

De acordo com a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, a proposta é garantir que os produtores rurais e suas famílias tenham acesso facilitado aos serviços públicos, contribuindo para o bem-estar e a melhoria da qualidade de vida no meio rural.

A SAAMA elaborou um cronograma de atividades para atender todos os bairros rurais do município. Os encontros continuarão sendo realizados ao longo do ano em diferentes localidades, ampliando o alcance das ações e fortalecendo a integração entre o campo e a cidade.

O Programa Integração Campo & Cidade representa o compromisso da administração municipal em levar serviços, cidadania e oportunidades para quem vive na zona rural, promovendo inclusão, desenvolvimento e mais qualidade de vida para as famílias do campo.

Por Comunicação Prefeitura de Adamantina

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