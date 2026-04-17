Prefeitura de Adamantina abre inscrições para cursos de costura no Fundo Social

A Prefeitura de Adamantina, por meio do Fundo Social de Solidariedade, está com inscrições abertas para novos cursos gratuitos de costura básica (iniciante) e costura avançada (modelagem).

Ao todo, estão sendo disponibilizadas 26 vagas, sendo 13 vagas para cada curso, oferecendo uma oportunidade de capacitação e geração de renda para a população. A única exigência para participação é ter no mínimo 18 anos completos.

O curso de costura básica terá início no dia 27 de abril, com aulas às segundas e quartas-feiras, das 19h às 21h30. Já o curso de costura avançada começa no dia 28 de abril, com encontros às terças e quintas-feiras, também das 19h às 21h30.

Ambos os cursos têm duração de quatro meses e serão realizados no Fundo Social de Solidariedade de Adamantina.

A iniciativa tem como objetivo promover a qualificação profissional, incentivando o empreendedorismo e ampliando oportunidades de geração de renda para os participantes.

As inscrições devem ser feitas por meio do link:

https://forms.gle/p3TScMTXfZhL5zTy9

COMUNICAÇÃO / PREFEITURA DE ADAMANTINA



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