Prefeitura de Adamantina participa de assinatura de autorizo para convênios com municípios turísticos paulistas

A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, participou nesta quinta-feira, dia 16 de abril de 2026, da cerimônia de Assinatura de Autorizo para Convênios com Municípios Turísticos do Estado de São Paulo.

O evento foi realizado no Palácio dos Bandeirantes – Auditório Ulysses Guimarães, na capital paulista, e contou com a presença do governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que oficializou a autorização para novos investimentos voltados ao desenvolvimento do turismo nos municípios. Também esteve presente a secretária de Estado de Turismo e Viagens, Ana Biselli Aidar.

Representando o município de Adamantina, esteve presente a secretária municipal de Cultura e Turismo, Ana Queila Macedo da Silva Zanardo.

A iniciativa integra o conjunto de ações do Governo do Estado para fortalecimento do setor turístico, com recursos destinados por meio do Dadetur (Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios Turísticos). Os investimentos têm como foco principal a execução de obras de infraestrutura, incluindo a implantação e revitalização de espaços públicos, parques, áreas de lazer e melhorias em acessos turísticos. Os valores destinados a cada município serão definidos em breve .

Entre os anos de 2023 e 2024, foram autorizados repasses que somam R$ 335 milhões, contemplando 182 municípios paulistas, sendo 118 Municípios de Interesse Turístico (MITs) e 64 Estâncias Turísticas. As ações visam impulsionar o desenvolvimento regional, promovendo geração de emprego, renda e valorização dos atrativos locais.

Para a administração municipal, a participação no evento reforça o compromisso de Adamantina com o desenvolvimento do turismo como vetor econômico, além de fortalecer a articulação institucional com o Governo do Estado na busca por novos investimentos e oportunidades para o município.

Os municípios contemplados devem apresentar projetos técnicos e realizar a devida prestação de contas dos recursos recebidos, conforme orientações do Dadetur e da legislação vigente. Para mais informações, os interessados podem consultar os canais oficiais do Governo do Estado de São Paulo e o Diário Oficial.

COMUNICAÇÃO / PREFEITURA DE ADAMANTINA



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