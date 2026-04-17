Alunos de Educação Física da FAI participam do Projeto Conexão Ativa da Prefeitura de Adamantina

Teve início no último dia 6 de abril, o Projeto Conexão Ativa, uma iniciativa conjunta entre a Prefeitura Municipal de Adamantina — por meio das Secretarias de Esportes (SELAR) e de Educação — e o Centro Universitário de Adamantina (FAI).

A proposta, vinculada à Pró-Reitoria de Extensão e ao curso de Educação Física da FAI, visa oferecer atividades físicas e esportivas para alunos da rede pública de ensino, com foco inicial nos estudantes que cumprem jornada em período integral.

As atividades práticas são centralizadas no Ginásio de Esportes e no Conjunto Esportivo da FAI. O suporte técnico é realizado por professores e monitores da SELAR, e conta com o apoio de acadêmicos do curso de Educação Física da instituição.

A parceria acadêmica permite que os graduandos apliquem conhecimentos teóricos em um cenário prático, enquanto contribuem para o desenvolvimento motor e social das crianças atendidas.

Inicialmente, o projeto é oferecido para duas unidades escolares, com a expectativa de ampliação futura. A coordenadora do curso de Educação Física da FAI, Prof.ª Dra. Gabriela Toloi, destaca que a iniciativa é um pilar fundamental para a formação dos universitários e a parceria algo promissor a todos os participantes. O Projeto Conexão Ativa concretiza a missão da extensão universitária, permitindo que nossos alunos vivenciem a realidade do campo profissional e contribuam diretamente para a saúde e o desenvolvimento motor das crianças da nossa comunidade”, afirmou.

Por Jéssica Nakadaira

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