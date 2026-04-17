Profissionais da Casa do Garoto participam de Supervisão Técnica e fortalecem o acolhimento institucional em Adamantina

A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, em conjunto com o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), realizou nesta quinta-feira o primeiro encontro de um ciclo de supervisão técnica de 2026 voltado aos profissionais do serviço de acolhimento institucional da Casa do Garoto – Instituição Solidária Carlos Pegoraro. A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, em conjunto com o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), realizou nesta quinta-feira o primeiro encontro de um ciclo de supervisão técnica de 2026 voltado aos profissionais do serviço de acolhimento institucional da Casa do Garoto – Instituição Solidária Carlos Pegoraro. A iniciativa integra um conjunto de ações que serão desenvolvidas ao longo do ano, com o objetivo de qualificar e fortalecer as práticas do Serviço de Acolhimento, assegurando o alinhamento às diretrizes da Proteção Integral e à legislação vigente na área da assistência social. A ação foi previamente aprovada em reunião ordinária do CMDCA e financiada com recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (FIA), provenientes da destinação do Imposto de Renda por meio da campanha ‘Imposto de Renda do Bem’.

Neste primeiro encontro, participaram integrantes da equipe técnica e a coordenação do serviço ofertado pela entidade. Servidores da Secretaria Municipal de Assistência Social, representantes do CMDCA e representantes da Rede Intersetorial de Proteção Integral à Criança e ao Adolescente também acompanharam a atividade, que foi conduzida por Ricardo Marchini, psicólogo e assistente social, responsável por ministrar a supervisão técnica. O trabalho desenvolvido no acolhimento institucional é de extrema relevância, pois garante proteção, cuidado e desenvolvimento integral a crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, muitas vezes afastados do convívio familiar. Nesse contexto, a atuação das equipes exige preparo técnico, sensibilidade e constante aperfeiçoamento.

Por isso, a Supervisão Técnica se torna uma ferramenta indispensável, ao proporcionar capacitação contínua, reflexão sobre a prática profissional e alinhamento metodológico, fortalecendo a qualidade do atendimento ofertado. A iniciativa contribui diretamente para a humanização do serviço e para a garantia de direitos, assegurando um ambiente mais seguro e acolhedor aos atendidos. A ação reafirma o compromisso da administração municipal e do CMDCA com o fortalecimento da rede de proteção social e com a valorização dos profissionais que atuam na linha de frente do cuidado.

COMUNICAÇÃO / PREFEITURA DE ADAMANTINA



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