Inscrições para novos idosos participarem do Prolonga Vida II estão abertas

A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Assistência Social e de Saúde, em parceria com o Conselho da Pessoa Idosa, abriu inscrições para que novos idosos participem do Prolonga Vida II. A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Assistência Social e de Saúde, em parceria com o Conselho da Pessoa Idosa, abriu inscrições para que novos idosos participem do Prolonga Vida II. A iniciativa é destinada ao incentivo e a promoção da prática da atividade física para idosos a partir de 60 anos.

Os interessados que moram no Dorigo/Bela Vista podem procurar a unidade básica de saúde para efetivar sua participação. As aulas serão ministradas a partir das 7h30 no centro comunitário do bairro. Já os idosos com 60 anos ou mais que moram na Vila Cicma podem procurar o antigo postão para garantir sua participação. O grupo praticará as atividades toda quinta-feira às 8h30 na quadra do Lar Cristão que funciona na Alameda Antônio Buzeto, 50.

Para efetivar a participação, é necessário preencher a ficha que será disponibilizada informando dados pessoais. Com a abertura de novas vagas, a estimativa é que o projeto, que já atende 120 idosos, passe a oferecer a atividade física para mais 60.

O projeto é custeado pelo Fundo Municipal da Pessoa Idosa e conta com um educador físico na direção e a participação das equipes técnicas de cada unidade básica de saúde envolvida. A execução do Prolonga Vida II é uma parceria da Secretaria de Assistência Social, CMPI e Secretaria de Saúde. O foco é a promoção da mudança dos hábitos de vida por meio do exercício físico e de orientações para a promoção e recuperação da saúde e fortalecimento da convivência comunitária.

Natacha Dominato / Comunicação Pref. Adamantina

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