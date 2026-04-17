Prefeitura de Adamantina firma parceria com Colégio Técnico Agrícola para implantação de hortas urbanas

A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente (SAAMA), firmou uma nova parceria com a ETEC Engenheiro Herval Bellusci (CTA – Colégio Técnico Agrícola de Adamantina) para o desenvolvimento de projetos voltados à implantação de hortas urbanas no município.

A iniciativa conta com a participação do superintendente José Geraldo de Souza, além de alunos do curso AMS em Agronegócio, e tem como objetivo integrar conhecimento técnico, prática educacional e ações voltadas à sustentabilidade.

Participaram do encontro o secretário municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, Eder Bonfain, além dos servidores da pasta: Débora Simone Queiroz Cecílio, diretora de Agricultura; Paula Mariko Hatsumura Shioda, técnica em Meio Ambiente; e Murilo Bispo, engenheiro agrônomo.

A proposta busca incentivar a produção consciente de alimentos, promover o aproveitamento de espaços urbanos e fortalecer a integração entre o poder público, a instituição de ensino e a comunidade. Além disso, a parceria contribui para a formação prática dos estudantes, proporcionando vivências que aliam teoria e aplicação no contexto real.

Para a administração municipal, a ação representa mais um avanço na promoção de políticas públicas voltadas ao desenvolvimento sustentável e à segurança alimentar, ao mesmo tempo em que valoriza iniciativas educacionais que geram impacto social positivo. O próximo passo será marcar reuniões com os moradores da cidade.

A ETEC Engenheiro Herval Bellusci reafirma, com a parceria, seu compromisso com a formação de qualidade, investindo em projetos que conectam conhecimento, inovação e transformação social, contribuindo diretamente para o desenvolvimento de Adamantina.

COMUNICAÇÃO / PREFEITURA DE ADAMANTINA



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