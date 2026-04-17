Governo do Estado anuncia R$ 600 mil para Adamantina investir no Turismo

O Governo do Estado de São Paulo divulgou os valores que serão repassados aos municípios paulistas para investimentos no setor turístico. Adamantina será contemplada com R$ 600 mil, por meio do programa destinado aos Municípios de Interesse Turístico (MITs).

A autorização para a celebração dos convênios foi oficializada na última quinta-feira, no Palácio dos Bandeirantes – Auditório Ulysses Guimarães, na capital paulista. A iniciativa visa fortalecer o turismo regional por meio de investimentos em infraestrutura e melhorias nos atrativos locais.

O ato contou com a presença do governador Tarcísio de Freitas, responsável pela assinatura que viabiliza os novos investimentos, além da secretária de Estado de Turismo e Viagens, Ana Biselli Aidar. Representando Adamantina, participou da cerimônia a secretária municipal de Cultura e Turismo, Ana Queila Macedo da Silva Zanardo.

No total, serão beneficiados 214 municípios turísticos paulistas, sendo 78 Estâncias Turísticas e 136 Municípios de Interesse Turístico que participaram do ranqueamento estadual em 2024. O volume total de recursos autorizados chega a R$ 276,6 milhões.

As estâncias turísticas receberão R$ 2,5 milhões cada, enquanto os municípios classificados como MITs, como é o caso de Adamantina, terão repasse individual de R$ 600 mil. Os recursos deverão ser aplicados em obras de infraestrutura turística, incluindo edificação de espaços públicos, melhorias em sistemas de lazer e qualificação de áreas voltadas à recepção de visitantes.

Entre as possibilidades de investimento com o recurso estão ações de edificação, como a construção ou reforma de barracões, centros culturais, centros de convivência, centros de eventos e exposições, centros de atendimento ao turista, espaços de múltiplo uso, museus, salões comunitários, teatros municipais e até terminais rodoviários.

Na área de infraestrutura urbana, os recursos podem ser destinados à implantação ou melhoria de canteiros centrais, ciclovias, sistemas de drenagem e saneamento, iluminação pública, pavimentação e recapeamento, construção de guias e sarjetas, pistas de caminhada, pontes, passarelas e praças.

Já no eixo de sistema de lazer, estão previstas intervenções como construção ou reforma de campos e estádios de futebol, centros poliesportivos, ginásios de esportes, pistas de atletismo e skate, além de parques municipais, mirantes, orlas, decks, piscinas públicas, quadras poliesportivas e outros espaços voltados ao lazer e à convivência.

De acordo com o Governo do Estado, os investimentos têm como objetivo impulsionar o fluxo turístico, fomentar a economia local e ampliar a geração de emprego e renda nos municípios.

Durante a cerimônia, o governador destacou a importância estratégica do turismo para o desenvolvimento regional. “O turismo é uma atividade econômica que gera muito orgulho, em que cada município explora seus principais atrativos. Com esses recursos, é possível executar ações estruturantes, com planejamento de longo prazo e previsibilidade para o desenvolvimento de projetos maiores”, afirmou.

A secretária municipal de Cultura e Turismo de Adamantina, Ana Queila Macedo da Silva Zanardo, destacou a relevância do recurso para o município. “Esse investimento é fundamental para que possamos avançar na estruturação do turismo em Adamantina, fortalecendo nossos atrativos e criando novas oportunidades de desenvolvimento. Com planejamento e responsabilidade, conseguiremos aplicar os recursos em melhorias que vão beneficiar tanto a população quanto os visitantes”, afirmou.

A secretária de Estado de Turismo e Viagens, Ana Biselli Aidar, também ressaltou o impacto direto dos investimentos no desenvolvimento econômico. “Investir em turismo é investir na arrecadação e no crescimento local. A melhoria da infraestrutura e dos atrativos contribui para atrair visitantes e fortalecer a economia das cidades”, destacou.

Com o repasse, Adamantina avança no fortalecimento de sua vocação turística, ampliando as possibilidades de desenvolvimento sustentável e valorização dos seus atrativos.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ADAMANTINA



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