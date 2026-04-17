Adamantina perde a capoeirista Mestre Sara aos 60 anos

Morreu aos 60 anos a capoeirista Sara Rocha, conhecida como “Mestre Sara”, figura bastante conhecida em Adamantina e região. O falecimento ocorreu em Ribeirão Preto, após complicações de saúde.

O velório deve acontecer no Memorial Flor de Lótus, com previsão de início a partir das 15h. A família informou que qualquer alteração será comunicada.



Mestre Sara teve uma trajetória marcante na capoeira, sendo reconhecida por representar e fortalecer a presença feminina na modalidade. Ela atuava no município desde a década de 1990, formando alunos e incentivando a prática esportiva e cultural.

Levantou a bandeira da capoeira e a carregou por toda a vida, deixando um legado aos alunos, amigos, familiares e adamantinenses que conheceram seu trabalho.



Foi também uma defensora consciência negra, dando prioridade para as periferias, iniciou e formou vários alunos capoeiristas.

Em novembro do ano passado, inaugurou um novo espaço de capoeira em Adamantina, na Avenida Deputado Cunha Bueno, na Vila Industrial. O projeto também contava com a participação de sua filha, a professora Suelen. Juntas, desenvolviam um trabalho voltado à capoeira pedagógica e inclusiva, atendendo pessoas de todas as idades.

A morte de Mestre Sara, que deixa a filha Suelen e cinco netos, causa comoção entre alunos, amigos e admiradores. (Por: Redação – Fotos: Cedidas / Meire Cunha)

