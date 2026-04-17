Acidente entre motos deixa três feridos em Adamantina

Um acidente envolvendo duas motocicletas foi registrado no início da tarde desta sexta-feira (17), por volta das 12h15, no cruzamento da Avenida Rio Branco com a Rua Duque de Caxias, em Adamantina.

Segundo informações preliminares, uma das motos era ocupada por um homem e uma mulher, enquanto a outra tinha apenas o condutor. Ao todo, três pessoas ficaram feridas. Duas delas sofreram ferimentos graves e a terceira teve lesões leves.

As vítimas foram socorridas e levadas ao Pronto Socorro da cidade. A ocorrência contou com atendimento da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros.

As causas do acidente ainda serão investigadas. (Por: Redação – Foto: Impacto)



