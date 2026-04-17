Tradicional Torneio de Futebol Médio do Jardim Brasil será realizado neste domingo

Dezesseis equipes de Adamantina e cidades vizinhas participarão e estarão em busca do título do Torneio Regional Aberto de Futebol Médio.

O tradicional evento esportivo organizado pela AMJARB (Associação dos Moradores do Jardim Brasil) coordenado pelos diretores de Esportes Ricardo Andradina e Roger, será realizado neste domingo (19), à partir das 8h30, na praça de esporte do bairro. Confira a tabela dos jogos.

TABELA

Borussia FC x Atlético Ousadia

Resenha EC x SE Hookah Valem

Vila Freitas FC x Real Parceria

Adamantina City x Atlético Peso Pesado

Arsenal FC/ Adamantina x Eletro Lis FC

Conveniência Prime FC x Portuguesa FC

Galáticos FC x Vila Jamil EC

Veneza FC x San Remo E.C

PREMIAÇÃO

As premiações serão troféus e prêmio surpresa, para as equipes melhores colocadas e ainda o artilheiro e goleiro menos vazado.

FABRÍCIO CARVALHO

O evento esportivo contará com a presença de Fabrício Carvalho ex atacante Goiás, São Caetano e outros.

No local terá completo serviço de bar e som ambiente.

Por: Jair Kbça

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