Tradicional Torneio de Futebol Médio do Jardim Brasil será realizado neste domingo

Dezesseis equipes de Adamantina e cidades vizinhas participarão e estarão em busca do título do Torneio Regional Aberto de Futebol Médio.
O tradicional evento esportivo organizado pela AMJARB (Associação dos Moradores do Jardim Brasil) coordenado pelos diretores de Esportes Ricardo Andradina e Roger, será realizado neste domingo (19), à partir das 8h30, na praça de esporte do bairro. Confira a tabela dos jogos.
TABELA
Borussia FC x Atlético Ousadia
Resenha EC x SE Hookah Valem
Vila Freitas FC x Real Parceria
Adamantina City x Atlético Peso Pesado
Arsenal FC/ Adamantina x Eletro Lis FC
Conveniência Prime FC x Portuguesa FC
Galáticos FC x Vila Jamil EC
Veneza FC x San Remo E.C
PREMIAÇÃO
As premiações serão troféus e prêmio surpresa, para as equipes melhores colocadas e ainda o artilheiro e goleiro menos vazado.
FABRÍCIO CARVALHO
O evento esportivo contará com a presença de Fabrício Carvalho ex atacante Goiás, São Caetano e outros.
No local terá completo serviço de bar e som ambiente.
Por: Jair Kbça
.