Amigos do Museu de Adamantina fortalecem ações em prol da cultura local

A reunião mais recente do grupo Amigos do Museu de Adamantina, realizada nesta semana, reuniu participantes engajados na preservação e valorização da cultura do município.

Durante o encontro, foram discutidas diretrizes relacionadas ao Museu e Arquivo Histórico de Adamantina “Setsu Onishi”, com foco na preservação da memória, programação cultural, conservação do acervo e estratégias de captação de recursos. Também foram definidas prioridades, responsabilidades e ações imediatas voltadas à restauração, pesquisa e ampliação da visibilidade institucional.,

Entre os destaques, o grupo iniciou o planejamento de atividades para a Semana dos Museus, que acontece entre os dias 18 e 20 de maio, incluindo oficinas, exposições temáticas e programação especial com apresentação noturna e encerramento musical.

Além disso, seguem em andamento iniciativas como a organização do acervo fotográfico no museu, estudos para definição da missão, visão e valores da instituição, além do fortalecimento de parcerias culturais e discussão de pautas voltadas à cultura local.

O grupo Amigos do Museu é aberto à participação da comunidade. Os interessados podem entrar em contato com a chefe de Museu e Projetos Culturais, Gislaine Targa Simoncelli, pelo telefone (18) 99146-9012, para obter mais informações sobre as reuniões, realizadas mensalmente.

COMUNICAÇÃO / PREFEITURA DE ADAMANTINA