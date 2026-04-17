Adamantina tem cerca de 600 famílias aptas a receber o benefício do programa Gás do Povo

O município de Adamantina conta atualmente com 589 famílias cadastradas e aptas a receber o benefício do programa Gás do Povo, iniciativa do Governo Federal que garante a recarga gratuita do botijão de gás de 13 kg para famílias de baixa renda.

O benefício não é repassado em dinheiro, mas sim por meio de crédito, que permite a retirada direta do botijão em empresas credenciadas — sendo cinco pontos disponíveis no município.

A seleção das famílias é realizada exclusivamente pelo Governo Federal, por meio de cruzamento de dados e critérios específicos. À Secretaria Municipal cabe orientar e auxiliar as pessoas que atendem aos requisitos, especialmente no processo de inscrição e atualização do Cadastro Único (CadÚnico).

Quem tem direito ao benefício

Para receber o Gás do Povo, é necessário atender aos seguintes critérios:

– Estar inscrito no CadÚnico, com dados atualizados nos últimos 24 meses

– Ter renda familiar mensal por pessoa de até meio salário-mínimo

– A família deve ser composta por, no mínimo, duas pessoas (famílias unipessoais não são elegíveis no momento)

– Ter prioridade quem já recebe o Bolsa Família

– Estar com o CPF regular

Como funciona a recarga

O benefício é concedido por meio de vale-recarga, que permite a retirada do botijão de gás:

. Famílias com 2 ou 3 pessoas recebem 4 recargas por ano (a cada três meses)

. Famílias com 4 ou mais pessoas recebem 6 recargas por ano (a cada dois meses)

A retirada pode ser feita nas distribuidoras credenciadas utilizando o aplicativo Caixa Tem, o cartão do Bolsa Família ou código enviado por SMS.

Como consultar

As famílias podem verificar se têm direito ao benefício por meio do aplicativo “Meu Social – Gás do Povo”, pelo Caixa Tem ou informando o CPF do responsável familiar.

Denúncias de suspeitas de irregularidades devem ser feitas pelos canais oficiais, por meio do telefone 121 do Governo Federal ou via mensagem de texto para o número (18) 99785-5801, da Secretaria Municipal de Assistência Social.

A iniciativa contribui diretamente para a segurança alimentar e o bem-estar das famílias, garantindo acesso a um item essencial no dia a dia.

COMUNICAÇÃO / PREFEITURA DE ADAMANTINA



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