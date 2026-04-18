Adamantinense Pedro Rinaldi é anunciado no EC Mamoré para a disputa do Campeonato Mineiro 2026

Por: Jair Kbça

O jogador de futebol adamantinense Pedro Rinaldi, filho de Ademir Rinaldi (ex jogador do Futsal Adamantinense e Dracena) e Professora Adriana Rinaldi, foi anunciado como novo reforço do EC Mamoré/ Minas Gerais para as disputas do Campeonato Mineiro Módulo-2/ 2026.

O jogador foi uma indicação do técnico Fábio Brostel, com quem já trabalhou na passagem de Pedro Rinaldi no Cruzeiro FC

Pedro Rinaldi que se apresenta na segunda-feira (20) volta ao triângulo Mineiro após sua passagem pela equipe de base do Cruzeiro FC.

O jogador atuou neste começo do ano jogando no Bandeirantes EC de Birigui no Campeonato Paulista da Série A3.

Pedro Rinaldi atuou nas equipes de base do Atlético PR, Cruzeiro, Grêmio Prudente e Mirassol. Jogou no time profissional do Mirassol EC, Novorizontino e Grêmio Prudente.