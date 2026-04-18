ADPM sedia neste domingo rodada da Copa Alta Paulista de Veteranos

Por: Jair Kbça

A praça de esporte da A.D.P.M (Associação Desportiva Policia Militar Regional de Adamantina) foi escolhida para sediar mais uma vez a rodada da 19° Copa Alta Paulista de Veteranos acima de 40 anos de Futebol Médio de Lucélia.

Aos torcedores, esportistas e admiradores do bom futebol de Adamantina e cidades vizinhas, poderão acompanhar três duelos que acontecerão no domingo (19) a partir das 8h30 com os seguintes jogos.



No primeiro duelo Vila Freitas FC Master/ Fort Pedras / Anderson Veiculos / Star Motos/ Barraca Arlete Salgados enfrenta o Amigos do Fardão FC/ Sport Real/ La Brizza Cosméticos.

No segundo duelo a disputa será entre a equipe da Vila Jamil FC que enfrenta o Pracinha FC.

No fechamento da rodada o San Remo EC/ Marcos Construtor/ Supermercado Godoy Rede Smart/ Itamar Eletrecista/ Alencar Encanador/ Zé Valente/ Paulão Construtor enfrenta o Pacaembu EC.

ARBITRAGEM

Equipe Claudemir “Tureba” (Valparaiso)

MESÁRIO

Marcel Bussi

COORDENAÇÃO

Osvaldo Silva “Peixeiro

