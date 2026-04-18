Tiro de Guerra de Adamantina realiza competições esportivas em comemoração à Semana do Exército

Caio Vasques / Comunicação Prefeitura de Adamantina

O Tiro de Guerra 02-080 de Adamantina promove, ao longo desta semana, uma série de competições esportivas em alusão à Semana do Exército Brasileiro, celebrada anualmente em torno de 19 de abril. A iniciativa reforça valores como disciplina, espírito de corpo, superação e camaradagem, pilares fundamentais da formação militar.

A data marca o Dia do Exército, instituído em referência à Primeira Batalha dos Guararapes, ocorrida em 19 de abril de 1648, considerada o berço da nacionalidade brasileira e da própria Força Terrestre. Em 2026, a instituição completa 378 anos de história.



Em todo o país, a Semana do Exército é celebrada com uma programação diversificada, que inclui formaturas, apresentações de bandas militares, exposições e ações cívico-sociais, promovendo a integração entre o Exército Brasileiro e a sociedade.

Em Adamantina, as comemorações tiveram início com a tradicional Taça Alvorada, que reúne 50 atiradores em diversas atividades físicas e esportivas. As competições têm como objetivo avaliar o preparo físico, além de estimular o trabalho em equipe e o espírito de coletividade.

As modalidades disputadas incluem cabo de guerra, salto em distância, corridas de 100 e 400 metros, além do revezamento 4×400 metros. Os participantes foram divididos em cinco equipes, compostas por 10 atiradores cada, que levam os nomes das Armas Combatentes do Exército: Infantaria, Cavalaria, Artilharia, Engenharia e Comunicações.



As atividades realizadas no Centro Esportivo Toshie e Takeshi Matsuda (campo da ACREA – Associação Cultural, Recreativa e Esportiva de Adamantina) contam com o apoio do professor Yudai Tanaka, de 22 anos, que veio do Japão. Formado em Educação Física, ele atua como professor no Projeto de Atletismo do Centro Esportivo.

Voluntário da JICA – Agência de Cooperação Internacional do Japão, Yudai é especialista na modalidade de salto em distância e desenvolve ações voltadas ao atletismo, contribuindo com a formação esportiva e o aprimoramento técnico dos participantes.

A vice-prefeita de Adamantina – Lucia Haga esteve presente no campo da ACREA.



De acordo com o 1º Sargento Gilberto das Neves, chefe da instrução do Tiro de Guerra 02-080 de Adamantina, a realização das atividades é fundamental para a formação dos atiradores. “A Semana do Exército é um momento importante para reforçar valores essenciais como disciplina, respeito e espírito de equipe. As competições esportivas contribuem diretamente para o desenvolvimento físico e mental dos atiradores, além de fortalecer a união entre eles”, destacou.

A programação segue ao longo da semana, consolidando o compromisso do Tiro de Guerra de Adamantina com a formação cidadã e o fortalecimento dos princípios que norteiam o Exército Brasileiro.



