Adamantinenses participam de romaria a pé até Santo Expedito

A 9ª edição da romaria em homenagem a Santo Expedito foi realizada com sucesso e contou com a participação de fiéis de várias cidades da região, incluindo moradores de Adamantina. Ao todo, mais de 135 pessoas, entre homens, mulheres e crianças, enfrentaram o percurso de quase 25 quilômetros movidos pela fé.

A saída aconteceu ainda de madrugada, por volta das 4h, no Posto Apolo, em Flórida Paulista. De lá, os romeiros seguiram de ônibus até a ponte do Rio do Peixe, na divisa com Presidente Prudente, onde começou a caminhada.

O trajeto foi feito a pé, passando pelo distrito de Ameliópolis, com trechos em asfalto e estrada de terra, até a chegada em Santo Expedito. A caminhada durou mais de seis horas.

No destino final, os participantes acompanharam uma missa no Santuário e receberam a bênção do padre Umberto Laércio Bastos.

Além de Adamantina, a romaria reuniu fiéis de cidades como Pacaembu, Irapuru e Lucélia, mostrando a força da tradição na região.

A organização também foi destaque, com apoio durante todo o percurso, incluindo carros de suporte, além de pontos de alimentação e hidratação para garantir mais segurança e conforto aos romeiros. (Por: Redação / Foto: Diego Fernandes / Adamantina NET)

