MULTINTEL: segurança eletrônica para Adamantina e região

A empresa Multintel Segurança Eletrônica, localizada na rua Joaquim Nabuco, 78, é referência na área de segurança com soluções modernas e eficientes para residências e comércios.

Sob a direção de Tiago Peres, a Multintel trabalha com sistemas avançados de monitoramento, incluindo a instalação de câmeras Speedy Dome com Inteligência Artificial. A tecnologia permite maior precisão na vigilância, ajudando a identificar movimentações suspeitas e garantindo mais tranquilidade no dia a dia.

A empresa atende não apenas Adamantina, mas também cidades como Lucélia, Osvaldo Cruz e toda a região, levando segurança de qualidade para diferentes tipos de clientes.

Entre os serviços oferecidos estão o monitoramento de estoques, empresas, estabelecimentos comerciais, supermercados e outros espaços, sempre com foco na prevenção e na proteção do patrimônio.

Com atendimento especializado e equipamentos de última geração, a Multintel garante segurança e a tranquilidade de famílias e empresários 24 horas por dia.

Na rua Joaquim Nabuco, 78 – centro, Adamantina. Telefones: (18) 3522-4065 e (18) 99707-4510.

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