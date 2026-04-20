Andreia fala sobre criação do Núcleo de Educação Permanente para fortalecer serviços socioassistenciais

Após a realização do XVI Encontro Regional de Gestores, a secretaria municipal de assistência social Andreia Ribeiro esteve na manhã de segunda-feira (13) na TV Folha Regional para falar no programa Entrevista da Semana sobre a criação do NEP/SUAS (Núcleo de Educação Permanente do Sistema Único de Assistência Social), um instrumento estratégico para a qualificação contínua dos profissionais, o fortalecimento da gestão e a melhoria dos serviços socioassistenciais ofertados à população.

“Esses encontros já ocorrem há quatro anos e são ações formativas educacionais pedagógicas frente aos gestores da assistência social e também aos trabalhadores do SUAS. Desta vez Adamantina que sediou e, além de autoridades, técnicos e profissionais da área, foram convidados membros de entidades municipais”, relatou.

Andreia também contou que já foram capacitadas mais de 1.000 pessoas durante esse período. E o Núcleo, em específico, passa a ser composto é composto por 18 membros.

“Para a concretização e estruturação do Núcleo tivemos um assessoramento da equipe da EDESP (Escola de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo), da DRADS (Divisão Regional de Assistência Social) de Dracena e da FAI (Centro universitário de Adamantina)”, explicou. E completou: “ A partir de maio teremos a primeira reunião do Núcleo. Já existe o regimento interno, aprovado por todos os conselhos municipais da Assistência Social. E será definida a quantidade de encontros ao longo do ano”.

A entrevista completa está disponível no portal AdamantinaNET e na página do Folha Regional no Facebook.

Por Folha Regional Adamantina

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