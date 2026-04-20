Iniciada implantação de guias e sarjetas nas obras de pavimentação entre o Jardim Brasil e o Itamarati

Um mês após o início das melhorias na via que liga a Rua Sergipe, no Jardim Brasil, e a Rua Saldanha Marinho, no Parque Itamaraty, a equipe da empresa Obras e Serviços Fator S/A trabalha nas fases que antecedem a aplicação da camada asfáltica. De acordo com a Prefeitura de Adamantina, a intervenção busca melhorar as condições de mobilidade urbana, facilitando o deslocamento de moradores e ampliando a conexão entre os bairros.

Na manhã de quinta-feira (16) a reportagem do Folha Regional visitou o local e constatou que agora está sendo executada a implantação de guias e, posteriormente, sarjetas ao longo de todo o trecho, que já recebeu a terraplanagem e preparação da base para a futura pavimentação.

Nessa fase de conclusão, os técnicos responsáveis informaram que serão seguidas ainda outras etapas técnicas previstas em obras de infraestrutura viária, como compactação do solo para garantir estabilidade e resistência ao pavimento, aplicação de camadas de materiais granulares compactados para sustentação estrutural da pavimentação, aplicação do revestimento asfáltico com CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente) e acabamentos de sinalização viária e ajustes laterais da pista.

A Prefeitura informou que a previsão passada pela empresa responsável é que o término total das obras ocorra em cerca de 80 dias, caso não haja interferências provocadas pelo clima. “Por meio da Secretaria de Planejamento seguimos acompanhando e fiscalizando o cumprimento contratual e o andamento dos serviços, garantindo que a obra seja executada dentro dos padrões técnicos de engenharia e em conformidade com o interesse público”.

Por Folha Regional Adamantina

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