Circo realiza última apresentação em Adamantina com ação solidária em prol do Fundo Social

A população de Adamantina está convidada a participar de um momento especial de solidariedade e cultura. Na próxima segunda-feira, dia 20 de abril, será realizada a última apresentação do circo na cidade, às 20h.

A sessão marcará o “Dia do Circo Solidário”, com entrada mediante a doação de 1 quilo de alimento não perecível. Toda a arrecadação será destinada ao Fundo Social de Solidariedade de Adamantina, que fará a distribuição dos mantimentos às famílias em situação de vulnerabilidade cadastradas na rede municipal.

A iniciativa une entretenimento e responsabilidade social, proporcionando à comunidade a oportunidade de contribuir com quem mais precisa.

A organização convida a população a colaborar e prestigiar o evento.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (16) 99628-5477.

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