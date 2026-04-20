Adamantina conquista título em mais uma etapa da LAVOP de Voleibol Adaptado

O município de Adamantina foi destaque em mais uma etapa da LAVOP – Liga Amigos de Voleibol Adaptado, realizada no dia 19 de abril, na cidade de Parapuã (SP). Ao todo, a etapa contou com a participação de 14 equipes de diversos municípios da região.

A equipe da categoria C feminino sagrou-se campeã da competição, com uma campanha consistente e de alto nível técnico. Na fase inicial, Adamantina venceu Lucélia por 25 a 5 e Regente Feijó por 25 a 8. Na final, a equipe confirmou o título ao derrotar Bastos por 25 a 16.

Já a equipe da categoria D feminino também teve bom desempenho, disputando duas partidas. Na estreia, enfrentou a equipe de Parapuã, sendo superada por 25 a 9. Na sequência, se recuperou com vitória sobre Sandovalina por 25 a 8.

Representando o município, os atletas da melhor idade, com mais de 60 anos, demonstraram dedicação, disciplina e espírito coletivo ao longo de toda a competição, evidenciando o comprometimento com a prática esportiva e o trabalho em equipe.

A participação expressiva reforça o papel do esporte como importante instrumento de promoção da saúde, bem-estar e integração social. Além disso, destaca o empenho dos atletas em manter uma rotina ativa e saudável.

A presença de Adamantina na competição ocorre por meio do Fundo Social de Solidariedade, que desenvolve e incentiva ações voltadas à valorização da pessoa idosa, promovendo inclusão, qualidade de vida e oportunidades de convivência por meio do esporte.

A etapa reuniu equipes de diversos municípios, como Sandovalina, Lucélia, Bastos, Martinópolis, Flórida Paulista, Santópolis do Aguapeí, João Ramalho, Tupã, Parapuã, Osvaldo Cruz, Regente Feijó, Rinópolis e Dracena, fortalecendo o intercâmbio esportivo e a valorização do voleibol adaptado na região.

Os resultados conquistados evidenciam o esforço contínuo dos atletas e o incentivo ao esporte voltado à terceira idade em Adamantina. A iniciativa contribui diretamente para a melhoria da qualidade de vida, promoção da saúde e valorização dos idosos, além de reforçar o esporte como ferramenta de inclusão, socialização e cidadania.

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