Quatro pessoas ficam feridas em capotamento em Adamantina

Um capotamento foi registrado no início da noite desta terça-feira na vicinal Plácido Rocha, que liga Adamantina ao Bairro Lagoa Seca.

O acidente ocorreu na altura do quilômetro 18 e envolveu um veículo com quatro ocupantes. De acordo com as informações iniciais, todos sofreram apenas ferimentos leves.

As vítimas foram atendidas no local pelo Corpo de Bombeiros de Adamantina. Apesar dos danos causados ao veículo, não houve registro de ferimentos graves.

As causas do acidente ainda serão apuradas pelas polícia. (POR: Redação – Foto: Luís Guilherme Costa / Especial para o Adamantina NET)