Eleita e empossada a nova diretoria executiva do Pai Nosso Lar com mandato até 2028

A Associação de Repouso Nosso Lar realizou no último dia 14 de abril, a eleição e posse da nova diretoria executiva.

Na oportunidade cumprindo as normas do estatuto social, foi eleita e nova diretoria que já iniciou os trabalhos.

A Associação de Repouso Nosso Lar que tinha como presidente Luis Eduardo Mazzine Bressan tem agora Gabriel Antônio da Cruz como novo presidente.

A nova diretoria tem um mandato iniciado em abril de 2026 e irá até abril de 2028.

Confira como ficou a nova diretoria executiva:

PRESIDENTE: Gabriel Antônio da Cruz

VICE PRESIDENTE: Odair Luiz Sacoman

1º SECRETÁRIO: Vladimir Lozano Junior

2º SECRETÁRIO: Wendell Takazono Ribeiro

1º TESOUREIRO: Maria Aparecida Sorrochi Pimenta

2º TESOUREIRO: Hélio Vieira Malheiros Junior

CONSELHO FISCAL:

PRESIDENTE

Jose de Oliveira Santos Neto

1º SECRETÁRIO

Adriano Aparecido Gerboni

2º SECRETÁRIO

Luís Eduardo Mazzini Bressan

Desta forma o Hospital Psiquiátrico Pai Nosso Lar – Adamantina inicia um novo ciclo com responsabilidade, compromisso e humanidade, visando manter o excelente serviço prestado.

A nova diretoria do Hospital Pai Nosso Lar assume sua missão com responsabilidade, compromisso e, acima de tudo, humanidade. “Cuidar da saúde mental é cuidar da essência da vida. É acolher histórias, restaurar dignidade e reconstruir caminhos. E isso exige mais do que gestão – exige sensibilidade, dedicação e proposito”, afirmou a nova diretoria através das redes sociais.

“Cada integrante desta diretoria carrega o compromisso de fortalecer um espaço de acolhimento, respeito e esperança, onde cuidado vai além do tratamento: alcança o olhar, a escuta o coração. A sociedade pode confiar: há um time comprometido em fazer da saúde mental uma prioridade, com seriedade, ética e amor ao próximo”, finalizou a nova diretoria.

Por Folha Regional Adamantina

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