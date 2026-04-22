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Geral

Família fica ferida após carro capotar na rodovia Castello Branco

AdamantinaNETPor 01 Leitura mínima

Três pessoas de uma mesma família ficaram feridas após um acidente na Rodovia Castello Banco (SP-280), em Santa Cruz do Rio Pardo (SP), nesta terça-feira (21).

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, por motivos que ainda serão apurados, o condutor do carro perdeu o controle e o veículo capotou na altura do km 305, no sentido capital-interior.

As vítimas foram socorridas e encaminhadas para a Santa Casa do município. O motorista apresentou ferimentos no braço, a mulher teve lesões no fêmur e o adolescente ficou com machucados leves.

As causas do acidente serão investigadas.

Morte em estrada vicinal de Itápolis

Um homem morreu ao bater o carro na traseira de um caminhão na noite de terça-feira (21), na vicinal Theodolinda Benaglia, que liga Itápolis (SP) ao distrito de Nova América.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o motorista estava sozinho no veículo e não resistiu aos ferimentos. Já o caminhoneiro não se feriu.

A identidade da vítima não foi divulgada. As causas do acidente serão investigadas.

Por g1 Bauru e Marília – Foto: Corpo de Bombeiros 

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