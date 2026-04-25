Últimas vagas: curso gratuito de pintura predial está com inscrições abertas em Adamantina

A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, em parceria com o SENAI, está com inscrições abertas para o curso gratuito de técnicas para pintura predial. A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, em parceria com o SENAI, está com inscrições abertas para o curso gratuito de técnicas para pintura predial.

Ao todo, estão sendo disponibilizadas 16 vagas, e restam poucas oportunidades para preenchimento. Os interessados devem se inscrever o quanto antes para garantir participação.

Para participar, é necessário ter 18 anos ou mais e possuir, no mínimo, o 5º ano do Ensino Fundamental completo.

As aulas terão início no dia 5 de maio e seguem até 18 de junho, sendo realizadas às terças, quartas e quintas-feiras, das 13h às 16h.

Os interessados podem efetivar a inscrição no Centro de Referência da Assistência Social (CRAS), pelo telefone (18) 3521-5078, ou no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), pelo telefone (18) 3521-3239.