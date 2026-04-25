Prefeitura de Adamantina e Energisa alinham ações com empresas de telecomunicação e anunciam Dia D para organização dos cabos

A Prefeitura de Adamantina, em conjunto com a Energisa Sul-Sudeste, realizou nesta sexta-feira (24) mais uma reunião com representantes de empresas de telefonia e internet que atuam no município, com o objetivo de tratar da segurança e da organização dos cabos de telecomunicação instalados nos postes da cidade.

Participaram do encontro representantes do poder público municipal, entre eles a secretária de Assuntos Jurídicos, Juliana Kenei Amadio Silva Bressan, o secretário municipal de Fiscalização e Arrecadação Tributária, Gilmar Bosso, o secretário municipal de Obras e Serviços, Eder Bonfain e Luciana de Araújo Tecco Coordenadora de fiscalização. Também estiveram presentes representantes das empresas de telefonia e, pela Energisa Sul-Sudeste, o coordenador de poder público, Carlos Eduardo Mariano, além do supervisor de Cadastro da Energisa, Lucas Eduardo Waltrs Reis.

O encontro reforçou a importância do diálogo e da atuação conjunta para garantir a segurança da população e a adequada utilização das estruturas.

O supervisor de Cadastro da Energisa Sul-Sudeste, Lucas Eduardo Waltrs Reis, destacou que a iniciativa tem como foco orientar e alinhar procedimentos junto às empresas, assegurando que o uso compartilhado dos postes ocorra conforme as normas técnicas e regulamentações vigentes.

“As resoluções da Anatel e da Aneel estabelecem regras claras para o uso compartilhado dos postes. Quando essas normas não são seguidas, há risco tanto para o sistema elétrico quanto para a segurança da população”, alertou.

Durante a reunião, foi reforçado que as empresas devem elaborar e aprovar projetos técnicos junto à concessionária antes da execução dos serviços, além de manter os cabos organizados, alinhados e em conformidade com os padrões de segurança, evitando fios soltos ou em altura inadequada.

Dia D para organização dos cabos

Como principal encaminhamento do encontro, foi definido o “Dia D” de limpeza e adequação dos cabos, que acontecerá no dia 28 de abril, na Avenida Ademar de Barros, no trecho entre a Rua Capitão José Antonio de Oliveira e a Alameda dos Expedicionários. A ação marca o início efetivo dos trabalhos de remoção de cabos irregulares e reorganização da rede no município.

Também foram definidas áreas prioritárias para regularização e prazos para que as empresas realizem os ajustes necessários.

Paralelamente, a Energisa mantém monitoramento contínuo para identificar empresas que atuam de forma irregular ou sem aprovação técnica, adotando medidas de notificação e orientação para regularização.

A concessionária também reforça as orientações à população: ao identificar fios soltos em ruas ou calçadas, a recomendação é manter distância e acionar os canais de atendimento da Energisa, evitando qualquer tipo de contato, devido ao risco de acidentes.

A ação reforça o compromisso da Prefeitura de Adamantina em atuar de forma preventiva, buscando soluções em parceria com os órgãos responsáveis e as empresas, com foco na segurança, organização urbana e bem-estar da população.

COMUNICAÇÃO / PREFEITURA DE ADAMANTINA



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