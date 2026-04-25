Assembleia da AMNAP debate temas estratégicos para o desenvolvimento da Nova Alta Paulista

A Associação dos Municípios da Nova Alta Paulista (AMNAP) realizou, na manhã desta sexta-feira, dia 24 de abril, reunião no município de Junqueirópolis, reunindo lideranças regionais para discutir pautas relevantes para o desenvolvimento da região.

O encontro contou com a participação de representantes de 23 municípios, evidenciando a importância da articulação regional na busca por soluções conjuntas.

Entre os presentes esteve o prefeito de Adamantina, José Carlos Martins Tiveron, que participou das discussões ao lado dos demais gestores municipais.

Durante o encontro, o presidente da AMNAP e prefeito de Tupi Paulista, Juliano Guiro, destacou a importância da união entre os municípios como fator essencial para o avanço de projetos e fortalecimento da região.

Entre os temas abordados, teve destaque a apresentação do programa Universaliza SP, que trata de ações voltadas à infraestrutura e sustentabilidade, além do debate sobre a destinação e gestão de resíduos sólidos, considerado um dos desafios enfrentados pelos municípios.

Outro ponto de grande relevância foi a discussão sobre a implantação de um Hospital Regional na Nova Alta Paulista, iniciativa que busca ampliar a oferta de serviços de saúde, especialmente de média e alta complexidade, beneficiando toda a população regional.

A reunião reforça a importância da cooperação entre os municípios na construção de soluções que promovam o desenvolvimento regional e a melhoria da qualidade de vida da população.

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