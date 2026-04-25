Projeto “Nosso Agro em Campo” destaca importância da capacitação e inovação no agronegócio

A Prefeitura de Adamantina reforça seu compromisso com o fortalecimento do agronegócio e a valorização dos produtores rurais, apoiando iniciativas voltadas à disseminação de conhecimento e tecnologia no campo, como o projeto “Nosso Agro em Campo”, desenvolvido pelo Sicoob Nosso.

O encontro foi realizado na quinta-feira, no Sítio Jerivá propriedade de José Francisco Gil e Flavio Luiz Gil, a ação reuniu produtores rurais em mais uma atividade itinerante, com o objetivo de levar conhecimento técnico, soluções financeiras, seguro rural e novas tecnologias diretamente ao campo, promovendo o desenvolvimento sustentável do setor agropecuário.

Com sede em Adamantina, o Sicoob Nosso atua de forma próxima aos produtores, oferecendo crédito rural, orientação técnica e apoio para impulsionar a produção e a competitividade no campo.

Entre as principais frentes de atuação do projeto estão as ações de campo, com visitas técnicas e eventos como o “Nosso Agro em Campo” e o “Café Nosso Agro com Elas”, voltado ao público feminino, promovendo capacitação e troca de experiências. A cooperativa também disponibiliza soluções financeiras para custeio e investimento, além de firmar parcerias estratégicas com empresas de tecnologia, maquinário e energia.

Durante a atividade, o prefeito de Adamantina, José Carlos Martins Tiveron, destacou a relevância de iniciativas que aproximam conhecimento e inovação do produtor rural.

“Levar informação, tecnologia e apoio direto ao homem do campo é essencial para fortalecer o agronegócio e promover o desenvolvimento da nossa região. Parcerias como essa fazem a diferença no dia a dia do produtor”, afirmou.

Representando o Sicoob Nosso, o diretor executivo André Luiz Prado ressaltou a importância da proximidade com o produtor rural.

“Nosso objetivo é estar cada vez mais perto do produtor, entendendo suas necessidades e oferecendo soluções que contribuam para o crescimento sustentável do agronegócio. Acreditamos que conhecimento e acesso a crédito são fundamentais para o desenvolvimento do campo”, destacou.

A iniciativa reforça a importância da capacitação contínua, do acesso à tecnologia e do fortalecimento de parcerias como pilares para o crescimento do agronegócio na região, contando com o apoio do poder público municipal no incentivo ao desenvolvimento do setor.

COMUNICAÇÃO / PREFEITURA DE ADAMANTINA