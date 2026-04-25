Tiro de Guerra de Adamantina realiza formatura em comemoração ao Dia do Exército

O Tiro de Guerra 02-080 de Adamantina realizou, no último sábado (25), uma formatura em alusão ao Dia do Exército, celebrado em 19 de abril. A data foi instituída em referência à Primeira Batalha dos Guararapes, ocorrida em 1648, marco considerado o berço da nacionalidade brasileira e da Força Terrestre. Em 2026, o Exército Brasileiro completa 378 anos de história.

A cerimônia integrou as comemorações da Semana do Exército, que ocorre em todo o país com uma programação diversificada, incluindo formaturas, apresentações e ações que promovem a aproximação entre o Exército Brasileiro e a sociedade.



Durante a solenidade, foi realizada a leitura da Ordem do Dia do Comandante do Exército, reforçando os valores e a missão da instituição. Também houve a entrega do Diploma de Atirador Destaque referente ao mês de março de 2026, honraria concedida ao militar que mais se destacou em critérios como disciplina, assiduidade, desempenho nas instruções e espírito de corpo, servindo como exemplo para a turma. O atirador Arthur Daniel Conceição Martinez foi o destaque.

Outro momento marcante foi a entrega da boina verde-oliva aos atiradores, realizada por familiares. A solenidade simboliza a superação física e mental, além do compromisso com a Pátria, sendo um dos ritos mais significativos da formação militar.

O prefeito de Adamantina e diretor do Tiro de Guerra, José Carlos Martins Tiveron, participou da atividade, que foi conduzida pelo chefe de instrução do Tiro de Guerra 02-080, 1º Sargento Gilberto das Neves, e contou com a presença da vice-prefeita Lucia Haga, da vereadora Meire Alves, autoridades, familiares e convidados.



O prefeito destacou a importância do Tiro de Guerra na formação dos jovens e no fortalecimento dos valores cívicos.

“É um orgulho acompanhar momentos como este, que representam disciplina, respeito e compromisso com o nosso país. O Tiro de Guerra desempenha um papel fundamental na formação dos nossos jovens, contribuindo para a construção de cidadãos conscientes e preparados para os desafios da sociedade”, afirmou.



O chefe de instrução do Tiro de Guerra, 1º Sargento Gilberto das Neves, também ressaltou o significado da solenidade para os atiradores.

“Cada etapa cumprida pelos atiradores representa dedicação, superação e compromisso. A entrega da boina e o reconhecimento do destaque do mês são momentos que valorizam o esforço individual e fortalecem o espírito de equipe, fundamentais na formação militar”, destacou.

A cerimônia reforça os valores de civismo, disciplina e compromisso com o país, destacando a importância do Tiro de Guerra na formação de jovens e na integração com a comunidade local. (Por: Comunicação / Prefeitura de Adamantina)



