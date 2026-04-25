Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência realiza reunião em Adamantina e reforça diálogo e participação social

A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, realiza bimestralmente as reuniões ordinárias do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, com o objetivo de promover o diálogo, a participação social e o fortalecimento das políticas públicas voltadas a esse público no município.

Na manhã desta sexta-feira (24), foi realizada mais uma reunião do Conselho, ocasião em que foram discutidas diretrizes e ações estratégicas para o desenvolvimento de políticas inclusivas e a garantia de direitos das pessoas com deficiência.

Os encontros representam um espaço fundamental de escuta, construção coletiva e articulação entre poder público e sociedade civil, contribuindo para a formulação, acompanhamento e aprimoramento das ações voltadas à inclusão e à acessibilidade.

A iniciativa reforça o compromisso da administração municipal em manter o diálogo permanente com a população, garantindo a participação ativa na construção de políticas públicas mais eficazes, inclusivas e alinhadas às necessidades do município.