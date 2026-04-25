Crianças do Projeto ASA participam de atividade educativa e cultural em Adamantina

As crianças do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do Projeto ASA, entidade de Adamantina, e também do Lar Cristão, vivenciaram uma tarde especial nesta quinta-feira, em uma ação promovida em parceria com a Secretaria Municipal de Assistência Social, Secretaria Municipal de Cultura e o Projeto Guri.

A atividade foi realizada no anfiteatro Fernando Paloni, na Biblioteca Pública Municipal, proporcionando um ambiente acolhedor e propício ao aprendizado, à convivência e à valorização da cultura.

Com o tema “Criança não trabalha, criança se diverte”, a iniciativa teve como objetivo reforçar a importância da infância como fase essencial para o desenvolvimento integral, destacando o direito ao brincar, ao acesso à cultura, à educação e ao lazer como pilares fundamentais para a formação de cidadãos.

A ação foi conduzida por meio de uma palestra mágica, metodologia que alia linguagem lúdica, interação e conteúdo educativo, despertando o interesse das crianças e facilitando a assimilação da mensagem de forma leve e significativa.

Além de promover conhecimento, a atividade também contribuiu para o bem-estar emocional dos participantes, estimulando a criatividade, a imaginação e o fortalecimento de vínculos sociais, aspectos essenciais para o desenvolvimento saudável na infância.

A iniciativa evidencia a importância da integração entre políticas públicas e projetos sociais, reforçando o compromisso com a formação cidadã, o acesso à cultura e a garantia de direitos das crianças, por meio de ações que unem educação, lazer e inclusão.

COMUNICAÇÃO / PREFEITURA DE ADAMANTINA



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