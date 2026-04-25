Oficina de Capacitação aborda trabalho técnico social para seleção de famílias do programa Minha Casa Minha Vida

A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, participou de uma Oficina de Capacitação voltada ao trabalho técnico social, com foco na seleção de famílias inscritas no programa Minha Casa Minha Vida. A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, participou de uma Oficina de Capacitação voltada ao trabalho técnico social, com foco na seleção de famílias inscritas no programa Minha Casa Minha Vida.



O encontro foi realizado nesta sexta-feira, dia 24 de abril, no Anfiteatro da Fundação Inova Prudente, em Presidente Prudente, reunindo representantes da Caixa Econômica Federal (CEF) e de municípios da região.





Representando o município de Adamantina, a assistente social Patrícia Adriana Mendes, representante da Secretaria Municipal de Assistência Social, participou das atividades, que tiveram como objetivo capacitar os servidores responsáveis pela condução dos processos de seleção das famílias beneficiárias.



A capacitação integra o Encontro Presencial sobre o Trabalho Social – FNHIS Sub 50, promovido pela Caixa Econômica Federal, com foco na introdução aos Projetos de Trabalho Social, abordando aspectos técnicos dos contratos habitacionais, além de promover a troca de experiências, esclarecimento de dúvidas e alinhamento de orientações entre os participantes.





O FNHIS Sub 50 é uma modalidade do programa habitacional do Ministério das Cidades, operacionalizada pela Caixa Econômica Federal dentro do programa Minha Casa Minha Vida. A linha de financiamento utiliza recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS) e é voltada a municípios com até 50 mil habitantes, atendendo famílias de baixa renda (Faixa 1), com foco na produção ou aquisição de moradias populares urbanas.



Trata-se de um programa especialmente estruturado para atender cidades de menor porte, que muitas vezes não são contempladas nas grandes seleções habitacionais.





No caso de Adamantina, serão disponibilizadas 40 unidades habitacionais, e o trabalho técnico social desempenha papel fundamental para garantir critérios justos, transparência e efetividade no processo de seleção das famílias beneficiadas.



A participação no encontro reforça o compromisso do município com a qualificação dos servidores e com a execução responsável de políticas públicas habitacionais, assegurando que o atendimento às famílias ocorra de forma técnica, organizada e alinhada às diretrizes federais.

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