Homem é preso por tráfico de drogas no Jardim Brasil em Adamantina

Um homem de 35 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas na manhã desta sexta-feira (24), no bairro Jardim Brasil, em Adamantina.

Segundo a Polícia Militar, a equipe realizava patrulhamento pelo bairro quando recebeu informações de moradores sobre um suspeito, que já teria envolvimento com o tráfico de drogas.

Durante as buscas, os policiais localizaram o homem nas proximidades da casa dele, na Rua Ceará. Na abordagem, nada de ilegal foi encontrado com ele inicialmente. No entanto, os policiais visualizaram, ainda do lado de fora da residência, uma quantia em dinheiro, um cigarro de maconha, um “dichavador” e uma porção da droga na garagem.

Com apoio de outras equipes e de um cão farejador, os policiais realizaram buscas dentro do imóvel, com autorização e presença de testemunhas. No local, foram encontradas mais porções de drogas escondidas dentro de um pneu, sendo cocaína e maconha, além de dinheiro.

Ainda conforme a ocorrência, o suspeito tentou fugir e também tentou se livrar do celular, pedindo para uma adolescente quebrar o aparelho, mas a ação foi impedida pelos policiais.

Diante dos fatos, o homem foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes (DISE), onde permaneceu à disposição da Justiça. (Por: Redação)



