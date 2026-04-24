Homenagem: Mestra Sara Rocha deixa legado de luta, inclusão e amor à Capoeira em Adamantina

A cidade de Adamantina se despediu dias atrás (16 de abril) de uma de suas maiores referências na cultura e no esporte. Mestra Sara Rocha, que dedicou sua vida à Capoeira e à transformação social deixou um legado marcado pela resistência, pelo compromisso com a juventude e pela valorização da cultura brasileira.

Nascida em 12 de novembro de 1964, em Adamantina, Mestra Sara conheceu a capoeira em 1988, iniciando uma trajetória que mudaria completamente sua vida. Sob a orientação do mestre Aldo Francisco Bacco Rubino, do grupo União da Barra, construiu sua caminhada com base na disciplina, na perseverança e no amor pela arte.

Dois anos depois, em 1990, fez história ao se formar em meio a nove homens, sendo a única mulher do grupo — um marco que a tornou pioneira e referência na região. A partir desse momento, passou a desenvolver um trabalho intenso com a capoeira no município, formando gerações de capoeiristas e impactando diretamente a vida de inúmeros jovens.

Mãe de Everton Ricardo de Souza (in memoriam) e Suelen Rocha, Mestra Sara criou os filhos sozinha, conciliando o trabalho na lavoura com sua dedicação à capoeira. Mais do que uma prática esportiva, a capoeira foi sua missão de vida e instrumento de transformação social.

Com forte atuação no campo social, dedicou-se especialmente ao atendimento de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. Por meio da capoeira, ajudou a afastar muitos jovens das ruas, oferecendo caminhos baseados no respeito, na disciplina e na esperança de um futuro melhor.

Seu trabalho foi amplamente reconhecido ao longo dos anos, rendendo homenagens e moções honrosas de instituições públicas, como as prefeituras de Adamantina, Curitiba e São Paulo, consolidando seu nome como uma das principais referências femininas da capoeira na região.

No ano 2000, fundou o grupo Estrela da Barra, projeto que passou a coordenar ao lado de sua filha, Suelen Rocha, fortalecendo ainda mais o legado familiar e comunitário construído ao longo de décadas.

Sua partida deixa uma lacuna irreparável na cultura local, mas também uma história inspiradora que seguirá viva por meio de seus alunos, de sua família e de todos aqueles que tiveram suas vidas transformadas por sua dedicação.

“Mais do que uma mestra de capoeira, ela foi símbolo de força, superação e compromisso social — um exemplo que continuará ecoando em cada roda de capoeira e em cada vida que ajudou a transformar”, enfatizou sua filha, fiel escuderia e discípula Suelen.

Da Redação

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