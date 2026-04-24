Descarte irregular de agulhas e seringas provoca acidente com coletor e acende alerta em Adamantina

A Prefeitura de Adamantina alerta a população sobre os riscos do descarte irregular de materiais perfurocortantes, como agulhas, seringas e lancetas, no lixo comum. A prática pode provocar acidentes e coloca em risco os coletores de resíduos sólidos no município.

Na manhã desta quinta-feira, um coletor ficou ferido durante o trabalho de recolhimento na Rua Bráulio Molina Frias, na Vila Cicma. O acidente ocorreu após o contato com uma agulha descartada de forma inadequada, junto a um dispositivo improvisado que aparenta ter sido utilizado para tatuagem. O trabalhador foi encaminhado à Santa Casa, onde recebeu atendimento médico.

Em situações como essa, o protocolo inclui avaliação clínica imediata, início de medicação preventiva — conhecida como profilaxia pós-exposição — e acompanhamento por meio de exames. Em alguns casos, o trabalhador pode necessitar de afastamento das atividades por acidente de trabalho por período aproximado de até 12 dias, conforme indicação médica.

Somente neste ano, já foram registradas dezenas de ocorrências semelhantes, ainda que sem ferimentos na maioria dos casos, evidenciando o risco constante enfrentado pelos profissionais da coleta e também pelos trabalhadores da reciclagem.

Riscos à saúde

O descarte incorreto desses materiais representa sérios riscos, especialmente acidentes perfurocortantes — como cortes e perfurações — que podem ocorrer mesmo com o uso de equipamentos de proteção individual. Além disso, há possibilidade de transmissão de doenças infecciosas, como hepatites B e C, HIV/AIDS, tétano, entre outras infecções bacterianas, em casos de contato com sangue ou fluidos contaminados.

Esses acidentes exigem atendimento médico imediato, adoção de medidas preventivas, realização de exames e acompanhamento contínuo, podendo gerar impactos físicos e também emocionais aos trabalhadores.

Descarte correto é fundamental

Para evitar esse tipo de situação, a Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, disponibiliza gratuitamente recipientes apropriados para o descarte de materiais perfurocortantes, destinados principalmente a pacientes que fazem uso de insulina.

Os interessados devem procurar a Unidade Básica de Saúde (UBS) de referência para retirar o recipiente. Após o preenchimento, o material deve ser devolvido à mesma unidade, garantindo o descarte ambientalmente adequado. Na ocasião, um novo recipiente é fornecido, assegurando a continuidade do processo de forma segura.

A administração municipal reforça que o descarte correto desses materiais é essencial para preservar a saúde dos servidores que atuam na coleta de resíduos e de toda a população, prevenindo acidentes e possíveis contaminações.

A Prefeitura de Adamantina solicita a colaboração da população para que práticas seguras sejam adotadas, contribuindo para um ambiente mais saudável e seguro no município.

COMUNICAÇÃO / PREFEITURA DE ADAMANTINA



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