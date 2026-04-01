1ª Copa União de Futebol Society de Adamantina tem a grande final neste sábado

As equipes Referência FC/ Aurora e S.E. Hookan Valen/ Supermercado Godoy Rede Smart/ Chikão Frutas/ Marcos Construtor/ Escritório Cruzeiro do Sul/ Flórida Paulista, decidirão neste sábado (25) o título inédito da 1ª Copa União de Futebol Society de Adamantina.

O confronto entre as duas equipes marcado para acontecer na praça de esporte da Cecap (ao lado do Cemitério) terá início à partir das 17h30

REFERÊNCIA FC

De um time montado na última hora apenas para poder completar, com os números de equipe na competição, este é o Referência FC a surpresa da 1ª Copa União de Futebol Society de Adamantina que chega na final em busca do título respeitando o adversário.

SE HOOKAH VALEM

Time tradicional no município com jogadores experientes, a SE. Hookah Valem sabe que terá um adversário que surpreendeu os seus concorrentes nas quartas de finais e semifinais e vai em busca do título.



-ARBITRAGEM

Luis Henrique “Babidi”

-MESÁRIO

Matheus

PRELIMINAR

JAMIL E MARIÁPOLIS

Na preliminar da disputa final as equipes da Vila Jamil EC e Mariápolis EC/ Sub-16 realizará a partida amistosa.

-ORGANIZAÇÃO

União do Esporte Adamantinense

Por: Jair Kbça – Foto Colaboração: Rita Nery