Prolonga Vida II amplia atendimento e inicia atividades em novos bairros de Adamantina

A Prefeitura de Adamantina, por meio das Secretarias Municipais de Assistência Social e de Saúde, em parceria com o Conselho Municipal da Pessoa Idosa (CMPI), iniciou a expansão do projeto Prolonga Vida II, que agora passa a atender também os bairros Dorigo/Bela Vista e Vila Cicma.

A iniciativa reforça a preocupação da administração municipal e da Secretaria de Assistência Social e Saúde, do Conselho Municipal da Pessoa Idosa com a qualidade de vida da população idosa, por meio de ações que promovem saúde, bem-estar e inclusão social.

Voltado à promoção da saúde e qualidade de vida, o projeto incentiva a prática de atividades físicas para pessoas com 60 anos ou mais.

No Dorigo/Bela Vista, as atividades são realizadas no centro comunitário do bairro, às quintas-feiras, com início às 7h30. Já na Vila Cicma, os encontros acontecem às quintas-feiras, às 8h30, na quadra do Lar Cristão, localizada na Alameda Antônio Buzeto, nº 50.

Para participar, os interessados devem procurar a Unidade Básica de Saúde (UBS) de referência ou, no caso da Vila Cicma, o antigo postão, onde é necessário preencher ficha cadastral com dados pessoais.

Com a ampliação, a expectativa é que o projeto, que já atende cerca de 120 idosos, passe a beneficiar mais 60 participantes, fortalecendo as ações voltadas à promoção da saúde no município.

O Prolonga Vida II é custeado pelo Fundo Municipal da Pessoa Idosa e conta com acompanhamento de educador físico, além do suporte das equipes técnicas das unidades de saúde. A iniciativa é desenvolvida em parceria entre as Secretarias de Assistência Social, Saúde e o CMPI.

Além dos benefícios físicos, o projeto também contribui para o fortalecimento da convivência social, promovendo bem-estar e integração entre os participantes.

COMUNICAÇÃO / PREFEITURA DE ADAMANTINA



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