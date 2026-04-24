Adamantina inicia reuniões com moradores para implantação de hortas urbanas

A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente (SAAMA), iniciou as reuniões com moradores para a implantação de hortas urbanas no município. A ação dá continuidade à parceria com a ETEC Engenheiro Herval Bellusci (CTA – Colégio Técnico Agrícola de Adamantina), voltada ao desenvolvimento de projetos sustentáveis.

A iniciativa conta com a participação da direção da instituição de ensino, representada pelo superintendente José Geraldo de Souza, além de alunos do curso AMS em Agronegócio, e tem como objetivo integrar conhecimento técnico, prática educacional e ações voltadas à sustentabilidade.

O primeiro encontro foi realizado com moradores do bairro Mário Covas II e contou com a presença do secretário municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, Eder Bonfain, dos servidores da pasta Débora Simone Queiroz Cecílio, diretora de Agricultura, e Paula Mariko Hatsumura Shioda, técnica em Meio Ambiente, além do superintendente da ETEC, José Geraldo de Souza.

A proposta busca incentivar a produção consciente de alimentos, promover o aproveitamento de espaços urbanos e fortalecer a integração entre o poder público, a instituição de ensino e a comunidade. A parceria também contribui para a formação prática dos estudantes, proporcionando vivências que unem teoria e aplicação no contexto real.

De acordo com o secretário Eder Bonfain, os primeiros passos já foram definidos.

“Já iniciamos o alinhamento com os moradores e, na sequência, será realizada a limpeza e reorganização do espaço para o início do plantio. Esse é o começo de um trabalho que vai transformar o local e envolver toda a comunidade”, destacou.

As mudas, em um primeiro momento, serão fornecidas pela ETEC, e os alunos acompanharão o desenvolvimento das hortas, oferecendo apoio técnico aos moradores. Já a Prefeitura contribuirá com melhorias na infraestrutura, como a instalação de portão e sombreamento adequado.

Para a administração municipal, a ação representa mais um avanço na promoção de políticas públicas voltadas ao desenvolvimento sustentável e à segurança alimentar, ao mesmo tempo em que valoriza iniciativas educacionais com impacto social positivo.

Dando sequência ao projeto, novas reuniões já estão programadas e irão contemplar moradores dos bairros Jardim Europa e Mário Covas I, ampliando o alcance da iniciativa no município.

A parceria entre o poder público, a instituição de ensino e a comunidade reforça a construção de soluções coletivas e sustentáveis, promovendo benefícios diretos à população de Adamantina.

COMUNICAÇÃO / PREFEITURA DE ADAMANTINA



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