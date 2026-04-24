Estudantes de Estética da FAI marcam presença no evento ‘Estética in São Paulo’

Buscando ampliar os horizontes sobre as tendências e inovações do mercado da beleza e bem-estar, alunos do curso de graduação em Estética e Cosmética e da Pós-Graduação em Saúde Estética do Centro Universitário de Adamantina – FAI participaram, no dia 11 de abril, do evento “Estética in São Paulo”. A visita técnica ocorreu no Expo Pavilhões – Distrito Anhembi, na capital paulista.

Acompanhados pela Profa. Ma. Dâmaris Vitorino, os estudantes tiveram a oportunidade de vivenciar na prática as atualizações científicas e mercadológicas que impactam diretamente o setor. A iniciativa faz parte do escopo de formação profissional oferecido pela FAI, que preza por integrar o ambiente acadêmico à realidade da profissão.

Durante a imersão no congresso, os alunos acompanharam de perto os lançamentos de produtos, equipamentos e protocolos das principais marcas nacionais e internacionais. A programação permitiu que o grupo observasse demonstrações práticas, compreendendo as aplicações, os benefícios e os diferenciais tecnológicos das novidades do mercado.

Além do contato com as inovações em produtos e maquinários, a visita técnica viabilizou a participação dos universitários e pós-graduandos em palestras, congressos, simpósios e cursos conduzidos por especialistas renomados da área de saúde estética. O ambiente também foi propício para a interação com profissionais já consolidados e investidores de todo o país, ampliando a visão dos discentes sobre empreendedorismo, possibilidades de atuação e novas oportunidades de negócios.

Para a instituição, a experiência atinge o objetivo de relacionar a teoria aprendida nas salas de aula e laboratórios da FAI às tendências reais do setor. O evento, focado na atualização e reciclagem de conhecimentos, proporcionou aos estudantes uma vivência enriquecedora em inovação e ciência, contribuindo de forma significativa para a trajetória acadêmica e a futura prática clínica de cada um.

Por Gustavo Amaral – MTB: 0097737/SP

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