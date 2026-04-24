ARCA organiza detalhes e vende convites para o tradicional Porco no Rolete com Leilão

Marcado para o próximo dia 3 de maio (domingo), a partir das 11h, o tradicional Porco no Rolete com Leilão de Animais e Prendas está sendo preparado pela Associação dos Renais Crônicos de Adamantina com o objetivo de arrecadar fundos que ajudem na manutenção dos fundamentais serviços prestados aos pacientes atendidos pela ARCA.

O evento ocorrerá no Recinto Poliesportivo “Sebastião Pires da Silva” e contará também com tradicional almoço, cujo cardápio trará arroz, feijão tropeiro, salada, aperitivos (torresmo e mandioca), costelão, porco no rolete e doces.

A presidente Antônia Maria (Toninha) ressalta a importância dessa realização para a entidade e informa que neste ano o convite individual custa apenas R$ 60,00. Vale lembrar que este valor não inclui bebidas.

Os interessados em fazer doações para o Leilão, reservar o convite ou obter outras informações sobre o evento devem ir até a sede da ARCA – na Rua Mário Olivero, nº 245, atrás da Santa Casa de Adamantina – ou entrar em contato no telefone (18) 99708 6647.

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