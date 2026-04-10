Sesc Thermas abre inscrições para curso de gestão cultural em Adamantina

Estão abertas as inscrições para a terceira etapa do projeto Sesc em Percurso: Gestão Cultural, realizada pelo Sesc Thermas de Presidente Prudente, desta vez na cidade de Adamantina. A ação formativa busca capacitar agentes culturais da região por meio de conteúdos teóricos e práticos, fortalecendo a atuação no setor e ampliando o acesso às políticas públicas de cultura.

Lançado pelo Sesc São Paulo em novembro de 2025, o projeto reúne cursos e encontros voltados a temas como políticas culturais, gestão, patrimônio e leis de incentivo, promovendo a qualificação e a articulação entre profissionais do campo cultural.

Dando continuidade ao percurso, a próxima etapa acontece na terça-feira (28/4), com o curso “Leis de fomento e incentivo à cultura”, ministrado por Ivan Montanari, mestre em Gestão de Políticas Públicas pela USP e especialista em políticas culturais.

A formação apresenta, de forma teórico-prática, caminhos para a captação de recursos e orientações para a elaboração de projetos culturais, considerando as especificidades de cada proposta. O curso é destinado a pessoas a partir de 16 anos, e as inscrições gratuitas podem ser realizadas pelo aplicativo Credencial Sesc SP ou pelo site do Sesc São Paulo.

Dividido em dois períodos, o encontro contempla, pela manhã, das 9h às 13h, a abordagem teórica e, à tarde, das 14h30 às 18h30, uma atividade prática de desenvolvimento de projetos, incentivando os participantes a transformarem ideias em iniciativas viáveis.

Ao longo das etapas iniciais, o projeto já mobilizou dezenas de participantes de diferentes municípios da região. No encontro de lançamento, realizado em Adamantina, 89 pessoas de oito cidades participaram das atividades, que incluíram a apresentação do projeto e palestra com a pesquisadora e ativista Meire Cunha.

Já em fevereiro de 2026, a etapa de Diagnóstico Rápido Participativo (DRP) reuniu 44 participantes de 23 cidades, contribuindo diretamente para a definição dos temas formativos a partir das demandas locais.

“O Sesc em Percurso: Gestão Cultural fortalece a atuação do Sesc São Paulo nos territórios ao incentivar o diálogo, valorizar as demandas locais e investir em processos formativos contínuos como caminhos para a transformação social”, afirma a gerente do Sesc Thermas de Presidente Prudente, Susana Souza.

Sobre o Sesc São Paulo

O Serviço Social do Comércio – Sesc é uma entidade privada com finalidade pública criada em 1946 por iniciativa do empresariado dos setores de comércio de bens, serviços e turismo. Sua missão é contribuir para o bem-estar social e a qualidade de vida dos trabalhadores do setor, seus dependentes e da sociedade em geral. Guiado por princípios de educação permanente, o Sesc desenvolve ações que promovem autonomia, convivência e diálogo entre diferentes formas de expressão, pensamento e vivência.

No estado de São Paulo, a instituição mantém uma rede de 44 unidades distribuídas por diversas regiões, oferecendo uma programação abrangente nas áreas de cultura, esportes, turismo social, saúde, alimentação, meio ambiente, diversidade, acessibilidade e educação. Entre suas iniciativas, destaca-se o Sesc Mesa Brasil, programa de segurança alimentar que atua no combate à fome e ao desperdício de alimentos.

SERVIÇO

Sesc em Percurso: Gestão Cultural – Adamantina

Curso: Leis de fomento e incentivo à cultura

Data: 28 de abril de 2026

Horário: das 9h às 13h (teoria) e das 14h30 às 18h30 (prática)

Carga horária: 8 horas

Local: Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Av. Ademar de Barros, 200 – Centro)

Público: a partir de 16 anos

Inscrições: pela app Credencial Sesc SP ou pelo site do Sesc São Paulo

Ass. de Imprensa / Sesc Thermas de Presidente Prudente