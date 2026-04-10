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Cidades

Grande público prestigia a Ópera “O Elixir e Seus Amores” e reforça valorização da cultura em Adamantina

AdamantinaNETPor 0
A apresentação da ópera “O Elixir e Seus Amores” marcou uma noite memorável em Adamantina nesta quinta-feira, evidenciada pela expressiva presença do público, que lotou o Anfiteatro Fernando Paloni, na região central da cidade. 
Com capacidade para aproximadamente 300 pessoas, o espaço ficou praticamente completo, demonstrando o interesse e o engajamento da população com iniciativas culturais no município.

A forte adesão do público reforça a importância de ações que ampliem o acesso à cultura e evidencia o quanto a comunidade valoriza eventos dessa natureza. A presença massiva não apenas prestigia os artistas envolvidos, mas também fortalece o cenário cultural local, incentivando a continuidade de projetos que promovem a arte e o conhecimento.

O evento contou com a presença do prefeito Tiveron, da secretária de Cultura e Turismo, Ana Queila, da presidente do Fundo Social, Adelisa Tiveron, além de secretários municipais, do deputado estadual Mauro Bragato, autoridades e convidados.

A realização da ópera também destaca a preocupação da Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, em investir e fomentar a cultura como ferramenta de desenvolvimento social. A gestão municipal tem atuado de forma contínua para democratizar o acesso às diferentes manifestações artísticas, proporcionando à população experiências culturais diversificadas e de qualidade.

Reconhecida como uma das mais completas expressões artísticas, a ópera reúne música, canto, teatro e interpretação cênica em uma única apresentação. Tradicionalmente ligada à música erudita, oferece uma experiência rica e envolvente, capaz de emocionar, educar e ampliar o repertório cultural do público.

Com entrada gratuita, “O Elixir e Seus Amores” proporcionou uma oportunidade singular para que a população tivesse contato com esse importante gênero artístico, muitas vezes restrito a grandes centros. A iniciativa reafirma o compromisso do município com a valorização da cultura, promovendo inclusão, acesso e qualidade de vida por meio da arte.

O elenco contou com os artistas Fernando Carreira (Panmeta), Thayana Roverso, Ricardo Gajo (Timor), Lucas Taniguti e Gabriel Cremonezi, sob coordenação de Willian Nunes e direção de Paulo Esper, garantindo uma apresentação de alto nível, amplamente aplaudida pelo público presente.

Caio Vasques / Comunicação Prefeitura de Adamantina
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