Grande público prestigia a Ópera “O Elixir e Seus Amores” e reforça valorização da cultura em Adamantina

Com capacidade para aproximadamente 300 pessoas, o espaço ficou praticamente completo, demonstrando o interesse e o engajamento da população com iniciativas culturais no município.

A forte adesão do público reforça a importância de ações que ampliem o acesso à cultura e evidencia o quanto a comunidade valoriza eventos dessa natureza. A presença massiva não apenas prestigia os artistas envolvidos, mas também fortalece o cenário cultural local, incentivando a continuidade de projetos que promovem a arte e o conhecimento.

O evento contou com a presença do prefeito Tiveron, da secretária de Cultura e Turismo, Ana Queila, da presidente do Fundo Social, Adelisa Tiveron, além de secretários municipais, do deputado estadual Mauro Bragato, autoridades e convidados.

A realização da ópera também destaca a preocupação da Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, em investir e fomentar a cultura como ferramenta de desenvolvimento social. A gestão municipal tem atuado de forma contínua para democratizar o acesso às diferentes manifestações artísticas, proporcionando à população experiências culturais diversificadas e de qualidade.