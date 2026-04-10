Adamantina sedia XVI Encontro Regional de Gestores com foco no fortalecimento do NEP/SUAS

Adamantina recebe nesta sexta-feira, dia 10 de abril, o XVI Encontro Regional de Gestores, que será realizado das 8h às 12h, no auditório do Centro Universitário de Adamantina (FAI), localizado na Avenida Francisco Bellusci, nº 1000, no Distrito Industrial.

O encontro terá como eixo central o Núcleo de Educação Permanente do Sistema Único de Assistência Social (NEP/SUAS), instrumento estratégico para a qualificação contínua dos profissionais, o fortalecimento da gestão e a melhoria dos serviços socioassistenciais ofertados à população.

Voltado a gestores, técnicos e profissionais da área, o evento propõe um espaço de diálogo, formação e construção coletiva, promovendo o alinhamento de estratégias e o aprimoramento das práticas no âmbito do SUAS. A programação inclui momentos de capacitação e troca de experiências entre os participantes, contribuindo para o desenvolvimento de políticas públicas mais eficientes e humanizadas.

A instituição formal do núcleo na região foi consolidada por meio da Resolução nº 11, de 24 de março de 2026, publicada pelo Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) de Adamantina, que dispõe sobre a nomeação dos representantes da Comissão do NEP/SUAS da Alta Paulista.

O NEP/SUAS tem papel fundamental na estruturação da política de assistência social, atuando na formação continuada dos trabalhadores, na integração entre os municípios e no fortalecimento da rede de proteção social. Sua atuação contribui diretamente para a elevação da qualidade dos serviços, garantindo maior eficiência, articulação e padronização das ações desenvolvidas.

A composição do núcleo reúne representantes da Diretoria Regional de Assistência e Desenvolvimento Social (DRADS) da Alta Paulista, do Centro Universitário de Adamantina (FAI), além de profissionais da rede de proteção social básica e especial e gestores municipais de cidades da região, como Adamantina, Osvaldo Cruz, Inúbia Paulista, Pacaembu e Lucélia.

A realização do encontro reforça o compromisso dos municípios com o fortalecimento da política de Assistência Social, evidenciando a importância do NEP/SUAS como ferramenta estruturante para a qualificação das equipes, a integração regional e a melhoria contínua dos serviços prestados à população.

COMUNICAÇÃO / PREFEITURA DE ADAMANTINA



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