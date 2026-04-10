Alunos e professor da FAI são homenageados na 29ª edição do Prêmio Crea-SP em São Paulo

O Centro Universitário de Adamantina – FAI marcou presença de destaque na 29ª edição do Prêmio Crea-SP de Formação Profissional, que reconhece os melhores formandos de 2025/2026 em áreas como Engenharia e Agronomia. A cerimônia oficial ocorreu na noite do último dia 30, no Memorial da América Latina, na capital paulista. O evento prestigiou estudantes com excelência acadêmica e professores indicados por suas respectivas instituições de ensino.

Entre os recém-formados da FAI homenageados pelo desempenho superior ao longo do curso em 2025, destacaram-se o Eng. Agrônomo Felipe Campos Souza Dias e a Eng. Civil Geysa Mary de Carvalho Freitas. Representando o corpo docente da instituição, o professor Dr. Vagner Amado Belo de Oliveira, do curso de Agronomia, também foi laureado, evidenciando o compromisso da FAI com a excelência tecnológica.

Ao todo, a premiação do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo reuniu mais de 150 homenageados, representando mais de 60 instituições de ensino superior de todo o estado. O evento serviu como um elo entre profissionais já experientes e os novos talentos, ressaltando o protagonismo na inovação e na formação.

Indicado entre os docentes de Agronomia do Centro Universitário de Adamantina, o professor Vagner expressou gratidão e destacou o impacto do reconhecimento. Ele afirmou que a homenagem desperta, para ele e para todos os docentes, a responsabilidade na formação dos estudantes da instituição. Segundo o professor, a evolução dessa premiação reflete o fortalecimento da categoria das ciências agrárias. Ele também destacou que o prêmio traz uma valorização ampla ao profissional, ajudando a dar visibilidade ao papel dos docentes, que muitas vezes são pouco reconhecidos.

A abrangência do prêmio e sua contribuição para o mérito acadêmico também foram ressaltadas pelas lideranças do setor. A presidente do Crea-SP, engenheira Ligia Mackey, afirmou que a iniciativa reforça o compromisso com as novas gerações. Para ela, o prêmio não apenas destaca os formandos, mas também evidencia o papel essencial dos professores na construção de uma sociedade preparada, aproximando o ambiente acadêmico da prática profissional.

Na mesma linha, o presidente do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (Confea), Vinicius Marchese, enfatizou a grande responsabilidade que recai sobre os novos profissionais formados com excelência. Marchese pontuou que o país precisa de profissionais qualificados e incentivou os jovens talentos a se integrarem ao sistema Confea/Crea como uma via sólida de desenvolvimento profissional.

O Conselho, ao reconhecer alunos e mestres, consolida o prêmio como um pilar estratégico para o exercício profissional regulamentado e para a transmissão de ética e conhecimento técnico, fortalecendo a segurança e o desenvolvimento da sociedade.

Por Gustavo Amaral – MTB: 0097737/SP / Colaboração: Prof. Dr. Vagner Amado Belo de Oliveira

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