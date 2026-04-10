Trezena e Coroação de Nossa Senhora serão os destaques do Jubileu de 60 anos da Paróquia de Fátima

A convidada da edição de segunda-feira (30) do programa Entrevista da Semana e que esteve no estúdio da TV Folha Regional foi a coordenadora da Pastoral da Liturgia, Maria Vagna que falou sobre as comemorações do Jubileu de 60 anos da Paróquia Nossa Senhora de Fátima de Adamantina, cuja construção teve início no dia 13 de maio de 1966, sob a coordenação do Padre Estevão Couglan.

A programação religiosa e festiva foi aberta em 8 de março, justamente no Dia da Mulher para fazer essa valorização do importante papel que ela tem dentro da Igreja ao longo de todos esses anos, segundo o pároco Pe. Ademilson Luiz Ferreira.

“O momento mais marcante da programação ocorrerá em maio, que é o mês da Padroeira, quando teremos a Trezena Nossa Senhora de Fátima. Então, do dia 1º ao dia 13, receberemos vários padres que foram párocos e outros que tem um grande carinho pela nossa Paróquia. Muitos já confirmaram a presença”, destacou Vagna.

De acordo com a Paróquia, a ideia é agradecer e homenagear aqueles sacerdotes que tiveram uma participação importante na história da Matriz, como os padres Orandi, Marcelo, Gabriel, Vagner, Afonso, Sérgio, entre outros. E para fechar a Trezena virá o Bispo Diocesano Dom Luiz Antonio Cippolini.

Nos dias 30 e 31 de maio, a coordenadora da Liturgia informou que haverá a Coroação de Nossa Senhora em três celebrações, nas missas das 19h do sábado, das 9h e 19h do domingo. “Assim todos terão a oportunidade de participar e fazer seu agradecimento ou pedido a Nossa Senhora de Fátima”, completou.

Neste primeiro momento, todas as celebrações do mês da Padroeira serão concentradas na Matriz, porém, nos outros meses podem ser estendidas para as capelas. Até porque, Vagna relatou que intenção é que a programação se estenda até o final de 2026, por isso ainda há uma série de atividade e celebrações relacionadas ao jubileu.

A entrevista completa pode ser assistida no portal AdamantinaNET e na aba Luve do Facebook do Folha Regional.

Por Folha Regional Adamantina

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