Após reclamações, Prefeitura remove concretagem de canteiros no centro de Adamantina

Canteiros recentemente que foram concretados pela Prefeitura de Adamantina, na região central da cidade, estão sendo revertidos à condição anterior.

As mudanças ocorrem pouco mais de dez dias após a administração municipal divulgar a adesão de novos participantes ao programa “Adote o Verde”, em cerimônia realizada no Paço Municipal.

A concretagem dos canteiros gerou muita polemica na cidade, gerando criticas pela ação da Prefeitura.

O vereador Aguinaldo Galvão foi um dos mais críticos pela concretagem após ouvir reclamações na comunidade.

Agora com a retirada da concretagem pela Prefeitura foi comemorada pelo vereador Aguinaldo Galvão. “A Prefeitura ouviu a comunidade ao retirar a concretagem”, afirmou o vereador.

No início do ano, a Prefeitura justificou a concretagem dos canteiros como medida para coibir o descarte irregular de lixo nesses locais. Com a repercussão do tema, a gestão municipal passou a incentivar a adoção dos espaços por meio do programa “Adote o Verde”, que prevê a participação da iniciativa privada e da comunidade na zeladoria urbana.

Agora, a retirada do concreto ocorre para permitir que os canteiros voltem a receber cuidados paisagísticos por parte dos novos adotantes. As intervenções mais recentes foram registradas em trechos da Avenida Dr. Adhemar de Barros, na área central, conforme verificado na tarde desta quarta-feira (8). Em alguns espaços a camada de concreto foi removida por servidores municipais esta semana. A foto acima foi enviada pelo vereador Aguinaldo Galvão.

Outras intervenções foram registradas na Avenida Capitão José Antônio de Oliveira. Os canteiros anteriores, concretados, receberam obras e foram alteados, e deverão se tornar novas floreiras.

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